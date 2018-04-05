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Застройщик ЖК «Царицыно» признан банкротом
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Застройщик ЖК «Царицыно» признан банкротом 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Московской области признал банкротом застройщика столичного жилого комплекса "Царицыно" — ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ), следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Эту информацию РИА Новости подтвердил и представитель суда. В отношении МКХ введена процедура конкурсного производства. Другие подробности пока не сообщаются.
Строительство ЖК "Царицыно" (6-я Радиальная улица, 7) началось в 2006 году. Застройщик — ОАО "МКХ" — должен был сдать комплекс в 2012 году. За время реализации проекта МКХ заключил 4017 договоров долевого участия (ДДУ), по 3265 ДДУ обязательства не исполнены. В начале 2017 года в отношении главы МКХ Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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