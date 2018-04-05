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Горящую квартиру тушат в жилом доме на северо‑западе Москвы
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Горящую квартиру тушат в жилом доме на северо‑западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пожар произошел в одном из жилых домов на проспекте Маршала Жукова в Москве, пожарные локализовали возгорание, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по столице.
По его словам, днем в четверг поступило сообщение о пожаре в доме по адресу проспект Маршала Жукова, дом 58, корпус 1.
«В 15:03 локализовано возгорание. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время устанавливается площадь пожара и причины возгорания.
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