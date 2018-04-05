Горящую квартиру тушат в жилом доме на северо‑западе Москвы

Пожар произошел в одном из жилых домов на проспекте Маршала Жукова в Москве , пожарные локализовали возгорание, сообщил РИАМО в четверг сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по столице.

По его словам, днем в четверг поступило сообщение о пожаре в доме по адресу проспект Маршала Жукова, дом 58, корпус 1.

«В 15:03 локализовано возгорание. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время устанавливается площадь пожара и причины возгорания.