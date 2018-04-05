Ещё
Строительство котельной завершилось в Зарайске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство котельной завершилось в Зарайске 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Строительство модульной котельной завершилось на Московской улице в подмосковном Зарайске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение об окончании строительства блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: город Зарайск, улица Московская, дом 29», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Руслан Тагиев.
Инспекторский состав Главгосстройнадзора приступил к проведению проверки по извещению об окончании строительства. После устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии (ЗОС) требованиям технических регламентов и проектной документации.
Мощность блочно-модульной котельной составит 14,5 МВт. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Монолит». Плановый ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале 2018 года.
РИАМО: последние новости
Пожар потушили в трехкомнатной квартире на северо‑западе Москвы Доля арестованных Росреестром Подмосковья объектов недвижимости выросла на 23,5% за 2017 г Спрос на многокомнатные квартиры в новостройках Московского региона вырос в 2,3 раза
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге120
«Крым захватим танками»364
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова129
В Подмосковье обвалились цены на дачи98
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством123
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение