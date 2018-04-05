Строительство котельной завершилось в Зарайске

Строительство модульной котельной завершилось на Московской улице в подмосковном Зарайске , говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение об окончании строительства блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: город Зарайск, улица Московская, дом 29», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Руслан Тагиев

Инспекторский состав Главгосстройнадзора приступил к проведению проверки по извещению об окончании строительства. После устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии (ЗОС) требованиям технических регламентов и проектной документации.

Мощность блочно-модульной котельной составит 14,5 МВт. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Монолит». Плановый ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале 2018 года.