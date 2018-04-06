Строительство блочно-модульной котельной завершено в Зарайске

Завершено строительство блочно-модульной котельной в Зарайске , сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение об окончании строительства блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Зарайск, ул. Московская, д. 29. Инспекторский состав Главгосстройнадзора приступил к проведению проверки по извещению об окончании строительства. После устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

В пресс-службе отметили, что мощность блочно-модульной котельной составит 14,5 МВт. Строительство осуществляется за счет средств инвестора, застройщиком выступает ООО «Монолит». Плановый ввод объекта в эксплуатацию во II квартале 2018 г.