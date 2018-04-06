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Строительство блочно-модульной котельной завершено в Зарайске
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Строительство блочно-модульной котельной завершено в Зарайске 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Завершено строительство блочно-модульной котельной в Зарайске, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение об окончании строительства блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Зарайск, ул. Московская, д. 29. Инспекторский состав Главгосстройнадзора приступил к проведению проверки по извещению об окончании строительства. После устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе отметили, что мощность блочно-модульной котельной составит 14,5 МВт. Строительство осуществляется за счет средств инвестора, застройщиком выступает ООО «Монолит». Плановый ввод объекта в эксплуатацию во II квартале 2018 г.
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