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Пожар в квартире на проспекте Маршала Жукова ликвидирован
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Юлия Скрипаль заговорила

Пожар в квартире на проспекте Маршала Жукова ликвидирован 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Фото: Москва24
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в одном из жилых домов в столичном районе Хорошево-Мневники, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
«В 15:07 пожар был ликвидирован в трехкомнатной квартире на площади 20 кв. м. на втором этаже. Горение происходило в коридоре, одной из комнат и на кухне. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказал собеседник агентства.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что пожар произошел в квартире жилого дома на проспекте Маршала Жукова. Жильцы квартир на верхних этажах были эвакуированы. В МЧС сообщили, что в 15:03 возгорание было локализовано.
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 Ещё 4 источника 
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