Пожар в квартире на проспекте Маршала Жукова ликвидирован

«В 15:07 пожар был ликвидирован в трехкомнатной квартире на площади 20 кв. м. на втором этаже. Горение происходило в коридоре, одной из комнат и на кухне. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что пожар произошел в квартире жилого дома на проспекте Маршала Жукова. Жильцы квартир на верхних этажах были эвакуированы. В МЧС сообщили, что в 15:03 возгорание было локализовано.