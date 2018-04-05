Ещё
Трассу «Таврида» в Севастополе начнут асфальтировать в июне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус

Трассу «Таврида» в Севастополе начнут асфальтировать в июне 

ТАСС 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Севастопольский участок федеральной трассы «Таврида», которая свяжет город с Крымским мостом, начнут асфальтировать в июне 2018 года. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник строительного управления компании-подрядчика ЗАО «ВАД» Иван Казаков.
"На сегодняшний день выполнено порядка 10% земляных работы, выполнены работы по устройству металлических гофрированных труб… планируем устраивать дорожную одежду, щебеночное покрытие и асфальтобетонное покрытие к июню месяцу, с июня месяца начнем укладывать асфальт", — сказал Казаков, добавив, что к сентябрю уложат два из трех слоев асфальта на первом трехкилометровом участке.
Сейчас, по его словам, участок дороги строят 120 единиц техники и 200 рабочих.
Трасса «Таврида» станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Магистраль пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 километра. Дорогу проложат в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути. Ввести магистраль в эксплуатацию планируется декабре 2020 года.
ТАСС: последние новости
Застройщик проблемного ЖК "Царицыно" в Москве признан банкротом Собянин: Москва продолжит избавляться от незаконных самостроев Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила304
В России введут новую меру пресечения53
«Крым захватим танками»413
Войска ВВО подняты по тревоге111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова141
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение