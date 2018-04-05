Трассу «Таврида» в Севастополе начнут асфальтировать в июне

СЕВАСТОПОЛЬ , 5 апреля. / ТАСС /. Севастопольский участок федеральной трассы «Таврида», которая свяжет город с Крымским мостом, начнут асфальтировать в июне 2018 года. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник строительного управления компании-подрядчика ЗАО «ВАД» Иван Казаков

"На сегодняшний день выполнено порядка 10% земляных работы, выполнены работы по устройству металлических гофрированных труб… планируем устраивать дорожную одежду, щебеночное покрытие и асфальтобетонное покрытие к июню месяцу, с июня месяца начнем укладывать асфальт", — сказал Казаков, добавив, что к сентябрю уложат два из трех слоев асфальта на первом трехкилометровом участке.

Сейчас, по его словам, участок дороги строят 120 единиц техники и 200 рабочих.