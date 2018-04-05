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Севастопольский участок трассы «Таврида» начнут асфальтировать в июне
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Севастопольский участок трассы «Таврида» начнут асфальтировать в июне 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вице-губернатор Владимир Базаров рассказал журналистам, что на сегодняшний день завершено 10% земляных работ. По словам начальника строительного управления компании-подрядчика Иван Казаков первый асфальт на седьмом участке трассы Таврида начнут укладывать в июне и завершат в сентябре. К осени будет заасфальтированы первые три километра. На сегодняшний день в строительстве трассы задействовано 120 единиц техники и более 200 человек.
Напомним, протяженность седьмого участок трассы «Таврида» в Севастополе составляет 13,25 км. Дорога пройдет от села Верхнесадового через Мекензиевское лесничество до Сахарной головки. Стоимость строительства 11,9 млрд рублей, срок сдачи трассы — декабрь 2020 года.
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