Костромские семьи судятся с пенсионным фондом из-за таунхаусов

Костромские семьи не могут купить таунхаусы с привлечением средств материнского капитала, узнал KOSTROMA.TODAY. Некоторым это удается сделать только через суд.

Семья Смирновых задумалась о расширении жилплощади после рождения второго ребенка. Супруги Татьяна и Сергей присмотрели в интернете очень выгодное предложение — таунхаус на четыре семьи с отдельным входом, гаражом и небольшим участком.

«Первоначальный взнос по ипотеке Смирновы хотели внести сертификатом на маткапитал. Но когда семья начала вести переговоры с риелтором, вдруг выяснилось, что квартира в таунхаусе — это фактически единственный вид жилья, потратить на который материнский капитал нельзя», — пишет « Российская газета ».

Поэтому от покупки дома мечты семье Смирновых пришлось отказаться — лишних полумиллиона рублей на первый взнос у них не было.

Семье Смирновых пришлось отказаться от покупки дома мечты. Фото: РГ Позднее выяснилось, что одна их знакомая семья оказалась в таком же положении. Они хотели купить таунхаус с привлечением материнского капитала, но в пенсионном фонде им сказали прямым текстом: «Чтобы потратить маткапитал на квартиру в таунхаусе, вам придется подать на нас в суд. Другого выхода нет». Так они и сделали. И дело выиграли.

В пенсионном фонде объяснили, почему костромичам отказывают в покупке таунхаусов.

«В 2016-2017 годах в перечислении средств материнского капитала по погашению кредитов на возведение объекта индивидуального жилищного строительства было отказано в двух случаях. Отказы связаны с тем, что дом, построенный с помощью кредитных средств (на улице Высотной в городе Костроме ), относится к категории многоквартирных домов (четыре квартиры). Правилами, утвержденными постановлением правительства № 862 по распоряжению средствами материнского капитала, предусмотрено погашение кредита на строительство индивидуального жилого дома», — рассказал заместитель управляющего ГУ-ОПФР по Костромской области Сергей МЕЛОНЕВИЧ.

Теперь Смирновы надеются, что справедливость восторжествует, и это ограничение отменят.

Но в пенсионном фонде эти надежды развеяли. Там сказали, что, если суд выиграла одна семья, это не значит, что фонд теперь будет применять такую практику на всех.