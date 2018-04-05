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Принят в I чтении проект, исключающий конфликт интересов в стройконтроле
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Принят в I чтении проект, исключающий конфликт интересов в стройконтроле 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, направленный на исключение случаев конфликта интересов при проведении строительного контроля.
Инициатива была внесена Сахалинской областной думой.
Законопроектом предлагается исключить возможность привлечения застройщиком или техническим заказчиком к проведению строительного контроля объекта лиц, осуществляющих строительство такого объекта, и лиц, привлекаемых для выполнения на нем строительно-монтажных работ.
"Строительный контроль, который подлежит осуществлению застройщиком или техническим заказчиком, не выполняется лицом, осуществляющим строительство, и привлекаемыми для выполнения строительно-монтажных работ физическими и юридическими лицами", — говорится в тексте законопроекта.
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