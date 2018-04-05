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В Александровске сгорел жилой дом
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В Александровске сгорел жилой дом 

Новости Перми и Пермского края 2 часа назад
4 апреля в 22.16 поступило сообщение о пожаре в жилом доме, в городе Александровск Пермского края, переулок Березовый. По прибытии на место вызова, установлено, что произошел пожар в жилом доме. В результате пожара сгорела крыша дома, повреждены стены квартир с наружной и внутренней сторон.
Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 130 кв. метров. Ущерб устанавливается. Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В ходе предварительной проверки установлено, что хозяйка квартиры недавно установила на кухне электрический водонагреватель. После установки водонагревателя на следующий день она его включила и целый день не отключала, для того чтобы в квартире была постоянно горячая вода. В результате этого могла произойти перегрузка в электросети с последующим воспламенением изоляции электропроводки на кухне и распространение огня по горючим конструкциям. Электропроводка в доме была ветхой. Увидев возгорание, женщина покинула дом. До этого пожара происходили короткие замыкания электропроводки без последующего горения.
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