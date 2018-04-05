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Домой. В Испанию: инструкция по переезду
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Домой. В Испанию: инструкция по переезду 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Программа «золотой визы» действует в стране с 2013 года. Благодаря ей любой законопослушный иностранец может получить испанский ВНЖ и переехать в страну. Но для этого нужно выполнить одного из условий:
приобрести любой вид недвижимости стоимостью от €500000;
приобрести гособлигаций на сумму от €2000000;
сделать вклад в местный банк на сумму от €1000000;
создать бизнес-проект в Испании с рабочими местами / важным социально-экономическим влиянием / важным вкладом в научные и технологические инновации.
Вариантов несколько, но большинство иностранных инвесторов останавливаются на недвижимости. И сумма вложений меньше, и личная выгода налицо.
Согласно последним изменениям в программе, которые вступили в силу в апреле 2017-го, счастливый собственник может оформить ВНЖ не только на себя супруга/супругу и несовершеннолетних детей, но и гражданского супруга/супругу, родителей, материально от него зависящих, а также совершеннолетние детей, при условии, что они находятся на обеспечении заявителя и еще не создали собственную семью.
Заявку на ВНЖ можно подавать сразу после подписания предварительного договора, не выезжая из страны и не оформляя инвесторскую визу. Кроме того, теперь «золотая виза» дает право на работу.
Первоначально документ предоставляется сроком на два года, в течение которых вы сможете постоянно проживать на территории Испании, свободно передвигаться на территории Евросоюза, а ваши дети смогут получать образование в местных школах и университетах.
Затем документ продлевается уже на пять лет. И далее, при условии сохранения инвестиций, вид на жительство продлевается на аналогичный срок неограниченное количество раз. Также после пяти лет постоянного проживания на территории страны, инвестор может претендовать на ПМЖ, а после 10 лет — на гражданство Испании.
Александр Дашевский: «Претендовать на получение вида на жительство могут только собственники, купившие недвижимость в Испании без привлечения ипотеки.
Не обязательно, чтобы вся сумма была вложена в один объект стоимостью от €500000. Можно приобрести несколько более дешевых, главное, чтобы общая сумма покупки была равна или превышала €500000
Полмиллиона евро — это минимальная сумма вложений для одного лица. То есть, если супруги купят виллу стоимость в €800000 и зарегистрируют собственность на двоих, то не смогут претендовать на ВНЖ, так как на каждого придется только по €400000 инвестиций».
Документы для оформления визы инвестора:
Копия договора о покупке недвижимости в Испании.
Действующий заграничный паспорт и копии всех страниц.
Заявление.
Четыре фотографии 2×3 см.
Справка об отсутствии судимости и состоянии здоровья, переведенные на испанский язык.
Медицинская страховка.
Выписка со счета, подтверждающая финансовую состоятельность.
Условия программы:
Старт программы
2013 год  Размер инвестиций
€500000
Типы объектов
Любая недвижимость, в т.ч. земля
Количество объектов
Любое
Покупка в ипотеку
€500000 надо вложить своих средств, остальное можно в кредит
Срок оформления
1-2 месяца
ВНЖ для родственников
Супруг/супруга, в т.ч. гражданские, дети до 18 лет и родители инвестора
Пребывание в стране
По желанию — круглый год, требований к срокам пребывания нет  Право на работу
Право сдавать в аренду
Право на учебу
Безвизовое передвижение по Европе
Срок действия
2 года
Условия продления
ВНЖ продлевается еще на 5 лет при сохранении оснований или через 5 лет можно подать документы на ПМЖ  Возможность получить гражданство
Есть, через 5 лет в порядке натурализации
Бюджет от €500000 позволит вам выбирать среди лучших предложений на Коста-Бланке. Например, современную отремонтированную и полностью обставленную виллу на побережье Ориуэла Коста в 800 метрах от моря с собственным бассейном за €539000. Или почти четырехсотметровую виллу у моря в Большом городе в Торревьехе с участком в 1000 метров, на котором расположились бассейн и гараж на две машины — за €745000.
Условия программы «золотой визы» не обязывают вкладывать всю сумму в один объект. Поэтому можно разбить инвестиции и подобрать для себя несколько интересных домов и квартир. Например, две квартиры в центре города, которые будут постоянно сдаваться в аренду и приносить максимальный доход, и виллу в более тихом районе, в которую вы будете приезжать отдохнуть или постоянно проживать. Так вы обеспечите себе и ВНЖ, и постоянный доход в Испании, который окажется совсем не лишним, особенно, если вы решите перебраться в страну на ПМЖ.
В зависимости от финансовых возможностей, бюджет и общее количество недвижимости можно увеличить или, наоборот, подобрать только необходимый для участия в программе минимум.
Полезные советы:
Жилье, которым вы планируете пользоваться сами, есть смысл купить новое, а вот объекты, которые будут сдаваться в аренду, более выгодно купить вторичные. Даже с учетом небольшого косметического ремонта, они потребуют меньших вложений, чем новые, а прибыль будут приносить аналогичную. Соответственно, при более скромных затратах доходность окажется выше.
Недвижимость, в которой планируется впоследствии жить постоянно, лучше выбирать дальше от моря. Постоянно жить прямо у воды некомфортно — зимой очень сыро и ветрено, летом песок несет в дом. А вот для сдачи в аренду отлично подойдут апартаменты на первой линии. Но надо иметь ввиду, что такое жилье быстрее теряет вид и нуждается в финансовых вложениях. В противном случае его востребованность на рынке аренды будет падать.
Главный плюс испанской программы «золотой визы» в том, что обладатели инвесторских виз не обязаны переезжать в страну, как только оформили документы. Наоборот, в зависимости от своего желания они могут проводить в Испании пару недель в году или вовсе не появляться в стране, но пользоваться всеми преимуществами ВНЖ: путешествовать без виз, зарабатывать на испанской недвижимости, обучать детей в местных школах и вузах. А когда захочется, в один момент переехать к морю и солнцу на ПМЖ.
Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.
Фото: Unsplash.com
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