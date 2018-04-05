Домой. В Испанию: инструкция по переезду

Программа «золотой визы» действует в стране с 2013 года. Благодаря ей любой законопослушный иностранец может получить испанский ВНЖ и переехать в страну. Но для этого нужно выполнить одного из условий:

приобрести любой вид недвижимости стоимостью от €500000;

приобрести гособлигаций на сумму от €2000000;

сделать вклад в местный банк на сумму от €1000000;

создать бизнес-проект в Испании с рабочими местами / важным социально-экономическим влиянием / важным вкладом в научные и технологические инновации.

Вариантов несколько, но большинство иностранных инвесторов останавливаются на недвижимости. И сумма вложений меньше, и личная выгода налицо.

Согласно последним изменениям в программе, которые вступили в силу в апреле 2017-го, счастливый собственник может оформить ВНЖ не только на себя супруга/супругу и несовершеннолетних детей, но и гражданского супруга/супругу, родителей, материально от него зависящих, а также совершеннолетние детей, при условии, что они находятся на обеспечении заявителя и еще не создали собственную семью.

Заявку на ВНЖ можно подавать сразу после подписания предварительного договора, не выезжая из страны и не оформляя инвесторскую визу. Кроме того, теперь «золотая виза» дает право на работу.

Первоначально документ предоставляется сроком на два года, в течение которых вы сможете постоянно проживать на территории Испании, свободно передвигаться на территории Евросоюза , а ваши дети смогут получать образование в местных школах и университетах.

Затем документ продлевается уже на пять лет. И далее, при условии сохранения инвестиций, вид на жительство продлевается на аналогичный срок неограниченное количество раз. Также после пяти лет постоянного проживания на территории страны, инвестор может претендовать на ПМЖ, а после 10 лет — на гражданство Испании.

Александр Дашевский : «Претендовать на получение вида на жительство могут только собственники, купившие недвижимость в Испании без привлечения ипотеки.

Не обязательно, чтобы вся сумма была вложена в один объект стоимостью от €500000. Можно приобрести несколько более дешевых, главное, чтобы общая сумма покупки была равна или превышала €500000

Полмиллиона евро — это минимальная сумма вложений для одного лица. То есть, если супруги купят виллу стоимость в €800000 и зарегистрируют собственность на двоих, то не смогут претендовать на ВНЖ, так как на каждого придется только по €400000 инвестиций».

Документы для оформления визы инвестора:

Копия договора о покупке недвижимости в Испании.

Действующий заграничный паспорт и копии всех страниц.

Заявление.

Четыре фотографии 2×3 см.

Справка об отсутствии судимости и состоянии здоровья, переведенные на испанский язык.

Медицинская страховка.

Выписка со счета, подтверждающая финансовую состоятельность.

Условия программы:

Старт программы

2013 год Размер инвестиций

€500000

Типы объектов

Любая недвижимость, в т.ч. земля

Количество объектов

Любое

Покупка в ипотеку

€500000 надо вложить своих средств, остальное можно в кредит

Срок оформления

1-2 месяца

ВНЖ для родственников

Супруг/супруга, в т.ч. гражданские, дети до 18 лет и родители инвестора

Пребывание в стране

По желанию — круглый год, требований к срокам пребывания нет Право на работу

Право сдавать в аренду

Право на учебу

Безвизовое передвижение по Европе

Срок действия

2 года

Условия продления

ВНЖ продлевается еще на 5 лет при сохранении оснований или через 5 лет можно подать документы на ПМЖ Возможность получить гражданство

Есть, через 5 лет в порядке натурализации

Бюджет от €500000 позволит вам выбирать среди лучших предложений на Коста-Бланке. Например, современную отремонтированную и полностью обставленную виллу на побережье Ориуэла Коста в 800 метрах от моря с собственным бассейном за €539000. Или почти четырехсотметровую виллу у моря в Большом городе в Торревьехе с участком в 1000 метров, на котором расположились бассейн и гараж на две машины — за €745000.

Условия программы «золотой визы» не обязывают вкладывать всю сумму в один объект. Поэтому можно разбить инвестиции и подобрать для себя несколько интересных домов и квартир. Например, две квартиры в центре города, которые будут постоянно сдаваться в аренду и приносить максимальный доход, и виллу в более тихом районе, в которую вы будете приезжать отдохнуть или постоянно проживать. Так вы обеспечите себе и ВНЖ, и постоянный доход в Испании, который окажется совсем не лишним, особенно, если вы решите перебраться в страну на ПМЖ.

В зависимости от финансовых возможностей, бюджет и общее количество недвижимости можно увеличить или, наоборот, подобрать только необходимый для участия в программе минимум.

Полезные советы:

Жилье, которым вы планируете пользоваться сами, есть смысл купить новое, а вот объекты, которые будут сдаваться в аренду, более выгодно купить вторичные. Даже с учетом небольшого косметического ремонта, они потребуют меньших вложений, чем новые, а прибыль будут приносить аналогичную. Соответственно, при более скромных затратах доходность окажется выше.

Недвижимость, в которой планируется впоследствии жить постоянно, лучше выбирать дальше от моря. Постоянно жить прямо у воды некомфортно — зимой очень сыро и ветрено, летом песок несет в дом. А вот для сдачи в аренду отлично подойдут апартаменты на первой линии. Но надо иметь ввиду, что такое жилье быстрее теряет вид и нуждается в финансовых вложениях. В противном случае его востребованность на рынке аренды будет падать.

Главный плюс испанской программы «золотой визы» в том, что обладатели инвесторских виз не обязаны переезжать в страну, как только оформили документы. Наоборот, в зависимости от своего желания они могут проводить в Испании пару недель в году или вовсе не появляться в стране, но пользоваться всеми преимуществами ВНЖ: путешествовать без виз, зарабатывать на испанской недвижимости, обучать детей в местных школах и вузах. А когда захочется, в один момент переехать к морю и солнцу на ПМЖ.

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.

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