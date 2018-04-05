Самарцы чаще всего жалуются на трудности, связанные с получением жилья 

Реализация права на жилье больше всего беспокоит самарцев, если судить по числу жалоб, поступивших в прошлом году к уполномоченному по правам человека. Основной поток обращений связан с переселением из аварийных домов. Сейчас в очереди 2,5 тысячи человек. Ждут положенной по закону жилплощади в регионе около 900 детей-сирот, несмотря на имеющиеся у них на руках судебные решения. Статистика прозвучала на заседании общественного и экспертного советов при уполномоченном по правам человека. «Нужно сказать однозначно, что в этом вопросе есть очень серьезные позитивные изменения. Все-таки нам удалось в 2017 году с помощью депутатов губернской думы профинансировать в большем количестве строительство и приобретение жилья для сирот», — пояснила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцева.