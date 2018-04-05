Два проекта ТПУ Кожуховской линии выставят на торги в 2018 году

В течение года будут выставлены на торги коммерческие объекты, которые находятся в составе транспортно-пересадочных узлов «Некрасовка» и «Лухмановская». Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

Участок Кожуховской линии метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется сдать в эксплуатацию в первую очередь. В скором времени мы планируем провести торги на привлечение инвесторов для строительства коммерческих частей ТПУ «Некрасовка» и «Лухмановская», расположенных на этом участке, сообщил Суниев

В составе ТПУ «Некрасовка» инвесторам предстоит построить в составе многофункциональный центр с торговой функцией и общественной зоной общей площадью около 56 тысяч квадратных метров. А в составе ТПУ «Лухмановская» бизнесменам предложат проекты строительства многофункционального комплекса, офисно-делового центра и апартаментов.

Кроме того, как отметил Альберт Суниев, на данном участке Кожуховской линии планируется еще возвести ТПУ «Косино». Реализовывать этот проект будет городской инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» собственными силами.

«Это будет транспортно-пересадочный узел агломерационного значения, его пассажиропоток составит более 250 тысяч человек в сутки. Проект является сложным единым инженерным технологическим комплексом (ЕИТК), в котором коммерческая часть связана конструктивно с объектами транспортной инфраструктуры. ТПУ объединит пассажиропотоки двух станций метрополитена — «Косино» строящейся Кожуховской линии и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, платформы Косино Рязанского направления Московской железной дороги», — отметил Суниев.