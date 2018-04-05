Ещё
Два проекта ТПУ Кожуховской линии выставят на торги в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два проекта ТПУ Кожуховской линии выставят на торги в 2018 году 

Ридус 2 часа назад
В течение года будут выставлены на торги коммерческие объекты, которые находятся в составе транспортно-пересадочных узлов «Некрасовка» и «Лухмановская». Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.
Участок Кожуховской линии метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется сдать в эксплуатацию в первую очередь. В скором времени мы планируем провести торги на привлечение инвесторов для строительства коммерческих частей ТПУ «Некрасовка» и «Лухмановская», расположенных на этом участке, сообщил Суниев.
В составе ТПУ «Некрасовка» инвесторам предстоит построить в составе многофункциональный центр с торговой функцией и общественной зоной общей площадью около 56 тысяч квадратных метров. А в составе ТПУ «Лухмановская» бизнесменам предложат проекты строительства многофункционального комплекса, офисно-делового центра и апартаментов.
Кроме того, как отметил Альберт Суниев, на данном участке Кожуховской линии планируется еще возвести ТПУ «Косино». Реализовывать этот проект будет городской инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» собственными силами.
«Это будет транспортно-пересадочный узел агломерационного значения, его пассажиропоток составит более 250 тысяч человек в сутки. Проект является сложным единым инженерным технологическим комплексом (ЕИТК), в котором коммерческая часть связана конструктивно с объектами транспортной инфраструктуры. ТПУ объединит пассажиропотоки двух станций метрополитена — «Косино» строящейся Кожуховской линии и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, платформы Косино Рязанского направления Московской железной дороги», — отметил Суниев.
Ридус: последние новости
У алиментщиков предложено изымать единственное жилье В Сети придумали, как избавиться от москвича-нудиста, выживающего соседку Фотоистория: как живет средний класс в Израиле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге122
«Крым захватим танками»368
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи99
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством124
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение