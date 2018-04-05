В Архангельске задумались над «уплотнением» окраин

По словам директора УК «Мегаполис» Константина Вебера, в деревянных неблагоустроенных домах — с выгребными ямами, печами, сгнившим фундаментом — практически невозможно проживать, что уж говорить о содержании и ремонте. Сейчас в Архангельске рассматривается вопрос об «уплотнении» подобных территорий. В качестве перспективных рассматриваются районы 29-го и 24-го лесозаводов, поселок Конвейер.

— На Конвейере осталось только два дома, ради которых работает котельная. И сами эти дома заселены лишь наполовину, — поясняет Вебер. — Но содержать и оказывать услуги приходится полностью. Тогда как на острове Бревенник, к примеру, относительно благоустроенный жилфонд, но и там есть пустующие квартиры. Почему бы нам не соединить эти территории?

По информации УК «Мегаполис», на 1 сентября 2017 года пустующими оказались более тысячи квартир из 10 тысяч, которые она обслуживает.

— Одинокому жильцу невозможно протопить квартиру — из-за отсутствия соседей смежные с ними стены всегда остаются промерзлыми, замерзают и подовые трубы. Это в значительной степени ускоряет износ домов, создает трудности содержания, — продолжает директор УК. — Собираемая с такого заброшенного дома с одним квартиросъемщиком плата в тысячу рублей в месяц не позволяет производить даже мелкий ремонт, не говоря о каких-либо комплексных работах.

У жительницы Архангельска Галины Князевой 86-летняя мама живет в поселке 29-го лесозавода в таком доме: из шести квартир — только ее жилая.

— Мы бы и рады маму перевезти, но некуда, сами живем в общежитии от областной больницы, — рассказывает Галина. — Дом разваливается на глазах, а управляющая компания ничего не делает. Отвечают: а смысл? К идее уплотнения отношусь нормально, нам ближе будет ездить в гости — проведывать. А вот сама мама никуда уезжать не хочет, но каждый день жалуется, как в квартире холодно, а еще крыша протекает и дорожки к подъезду никто не чистит. Не знаю, может и согласится со временем.

УМВД по Архангельской области рассказали, что данные по пустующим квартирам может собирать участковый, но сам процесс выписки из муниципального жилья проходит только через суд. Чтобы доказать длительное отсутствие жильца, участковый, со своей стороны, опрашивает соседей и производит осмотр квартиры.

— Далее необходимо собрать множество справок, подтверждающих, что квартира пустует. Например, нужно доказать, что человек выехал из квартиры на постоянной основе, а не временно из-за учебы, работы, командировки, лечения. То есть вывез все свои вещи. Он сделал это добровольно, а не вынужденно из-за конфликтов. И есть задолженность по коммунальным платежам, — поясняет адвокат по гражданским делам Юрий Гольдец. — Кто этим будет заниматься? Мэрия? Сомневаюсь.

В первую очередь, как полагают эксперты, в данной ситуации необходима инвентаризация деревянного жилфонда. Когда будет информация о числе домов, фактически пустующих квартирах, о степени благоустройства и износа квартирного фонда, можно будет начинать процесс расторжения договоров социального найма с гражданами, которые много лет не живут в своих квартирах.

По словам заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Виталия Акишина, в городской администрации уже идет подготовка к началу такого процесса.

— Мы привлекли двух специалистов, которые за два месяца осмотрели 130 домов на окраинах Архангельска, — говорит Акишин. — По итогам было принято решение отключить от коммунальных услуг 30 домов, в которых никто не живет. А еще 37 домов в настоящее время мы держим на контроле, требуется уточнение данных о проживающих.

Чиновники также отмечают, что избавляться от неликвидных деревянных домов нужно, но главное — соблюсти юридическую чистоту принимаемых решений. И это самая слабая сторона предложения по уплотнению окраин на данный момент.

Было решено, что подготовкой инвентаризации жилищного фонда Архангельска и разработкой вариантов решения проблемы пустующих домов займется проектный комитет, куда войдут представители муниципалитета, управляющих компаний, совета жильцов и другие специалисты. Встречи будут проходить на базе СРО управляющих недвижимо-стью «Гарант».