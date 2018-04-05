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Уличную торговлю в Петербурге оживят алкомаркеты и общепит
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Юлия Скрипаль заговорила
Юлия Скрипаль заговорила

Уличную торговлю в Петербурге оживят алкомаркеты и общепит 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
За первый квартал в северной столице арендаторов стрит-ритейла закрылось на 14% больше, чем открылось. В основном закрывались небольшие несетевые арендаторы: цветочные и продуктовые магазины, аптеки, финансовые организации.
Значительное количество закрытий может быть связано как с сезонным фактором, так и с влиянием приближающегося чемпионата мира по футболу, полагают эксперты. В период ЧМ на повышенный спрос рассчитывают заведение общепита, магазины, торгующие алкоголем и кондитерскими изделиями — именно в этих сегментах наблюдалось превышение открытий над закрытиями, отмечается в сообщении.
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