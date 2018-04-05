Российский рынок: в марте — рост на 14%, но дальше будет «значительно труднее»

Темпы роста спроса на новые автомобили в стране постепенно замедляется с начала 2018 года.

Российские автодилеры в течение марта 2018 года реализовали в общей сложности 157 279 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, об этом рассказали в Ассоциации европейского бизнеса. Нынешний результат на 13,9% (или на 19 219 единиц) больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, когда было продано 138 060 машин.

На фото: Mitsubishi Outlander

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По материалам: www.kolesa.ru