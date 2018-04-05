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Российский рынок: в марте — рост на 14%, но дальше будет «значительно труднее»
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Юлия Скрипаль заговорила
Юлия Скрипаль заговорила

Российский рынок: в марте — рост на 14%, но дальше будет «значительно труднее» 

Карельские вести 2 часа назад
Темпы роста спроса на новые автомобили в стране постепенно замедляется с начала 2018 года.
Российские автодилеры в течение марта 2018 года реализовали в общей сложности 157 279 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, об этом рассказали в Ассоциации европейского бизнеса. Нынешний результат на 13,9% (или на 19 219 единиц) больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, когда было продано 138 060 машин.
На фото: Mitsubishi Outlander
Материал в режиме обновления
По материалам: www.kolesa.ru
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