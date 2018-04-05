Генеральский дом Ижевска не смогли сдать в аренду за 1 рубль

Ижевск. Удмуртия . Генеральский дом Ижевска не смогли сдать в аренду за 1 рубль. На сайте Летнего сада сообщается, что прием заявлений был продлен.

Отметим, что на данный момент двухэтажное здание является нежилым. Его площадь составляет почти 1640 кв. м.

Дом был построен в 1854-1857 годах. До революции в нем жили директора Ижевского оружейного завода с семьями. С 1917 по 1921 гг. в здании размещался клуб коммунистов . В дальнейшем его использовали под станцию скорой помощи.

Отметим, что арендатор при заключении договора принимает на себя обязательства по выполнению работ по сохранению объекта, включая проведение капремонта и приспособление дома для современного использования.