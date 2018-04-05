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Генеральский дом Ижевска не смогли сдать в аренду за 1 рубль
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Юлия Скрипаль заговорила

Генеральский дом Ижевска не смогли сдать в аренду за 1 рубль 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Генеральский дом Ижевска не смогли сдать в аренду за 1 рубль. На сайте Летнего сада сообщается, что прием заявлений был продлен.
Отметим, что на данный момент двухэтажное здание является нежилым. Его площадь составляет почти 1640 кв. м.
Дом был построен в 1854-1857 годах. До революции в нем жили директора Ижевского оружейного завода с семьями. С 1917 по 1921 гг. в здании размещался клуб коммунистов. В дальнейшем его использовали под станцию скорой помощи.
Отметим, что арендатор при заключении договора принимает на себя обязательства по выполнению работ по сохранению объекта, включая проведение капремонта и приспособление дома для современного использования.
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