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Самарские гостиницы подготовили для футбольных болельщиков более 13 тысяч номеров
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Самарские гостиницы подготовили для футбольных болельщиков более 13 тысяч номеров 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В гостиницах Самарской области смогут остановиться 32 438 гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил врио руководителя департамента туризма Михаил Мальцев.
— За 4 года 382 объекта получили свидетельства о классификации, — пояснил Михаил Мальцев. — Болельщиков ожидает 13 891 номер. В ближайшее время введут в эксплуатацию гостиницу Lotte на 197 номеров.
Также чиновник озвучил цены на самые дешевые и самые дорогие номера в гостиницах. Комнаты категории «одна звезда» будут стоить от 2250 до 4160 рублей. А за ночь в пятизвездочных апартаментах предстоит отдать от 15 600 до 75 310 рублей.
По предварительным оценкам, на каждый из 6 матчей мундиаля в Самару приедут до 25 тысяч человек. Всего же во время мирового первенства 63-й регион посетит до полумиллиона туристов.
17, 21, 25 и 28 июня на «Самара Арене» пройдут игры группового этапа. Сразятся сборные Коста-Рики, Сербии, Дании, Австралии, России, Уругвая, Сенегала и Колумбии. Еще два матча плей-офф пройдут 2 июля (1/8 финала) и 7 июля (1/4 финала).
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