Самарские гостиницы подготовили для футбольных болельщиков более 13 тысяч номеров

В гостиницах Самарской области смогут остановиться 32 438 гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил врио руководителя департамента туризма Михаил Мальцев.

— За 4 года 382 объекта получили свидетельства о классификации, — пояснил Михаил Мальцев . — Болельщиков ожидает 13 891 номер. В ближайшее время введут в эксплуатацию гостиницу Lotte на 197 номеров.

Также чиновник озвучил цены на самые дешевые и самые дорогие номера в гостиницах. Комнаты категории «одна звезда» будут стоить от 2250 до 4160 рублей. А за ночь в пятизвездочных апартаментах предстоит отдать от 15 600 до 75 310 рублей.

По предварительным оценкам, на каждый из 6 матчей мундиаля в Самару приедут до 25 тысяч человек. Всего же во время мирового первенства 63-й регион посетит до полумиллиона туристов.