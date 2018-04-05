Саратовцам рекомендовали не общаться у банкоматов с неизвестными

Полицейские главного управления МВД по Саратовской области предупредило население о действиях мошенников. По весне он активизировались.

Жертвой нечистых на руку граждан стала 53-летняя жительница Ленинского района. Она разместила в интернете объявление о сдаче квартиру в аренду, и на предложение откликнулась неизвестная женщина. Она сказала, что планирует арендовать жилье, и готова расплатиться сейчас же. Для этого попросила хозяйку квартиры «совершить ряд операций у банкомата, для того, чтобы перечислить ей оплату».

После выполнения условий мошенницы, с карты заявительницы сразу списали три тысячи рублей. Арендовывать жилье никто и не собирался, и на телефонные звонки гражданка не отвечала. Преступницу ищут правоохранители.

Они рекомендовали никому не передавать данные личной карты и не общаться у банкоматов с неивестными.