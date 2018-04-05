Коммерческие объекты ТПУ «Некрасовка» и «Лухмановская» планируют выставить на торги до конца года

Коммерческие объекты транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Некрасовка» и «Лухмановская» планируют выставить на торги в 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберта Суниева.

«В течение года на торги для определения инвесторов планируется выставить коммерческие объекты в составе транспортно-пересадочных узлов «Некрасовка» и «Лухмановская». Участок Кожуховской линии метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется сдать в эксплуатацию в первую очередь. В скором времени мы планируем провести торги на привлечение инвесторов для строительства коммерческих частей ТПУ «Некрасовка» и «Лухмановская», расположенных на этом участке», — приводятся в сообщении слова А. Суниева.

По его словам, инвестору предстоит построить в составе ТПУ «Некрасовка» многофункциональный центр с торговой функцией и общественной зоной общей площадью около 56 тыс. кв. м. В здании организуют подземную парковку на 300 машиномест. В составе ТПУ «Лухмановская» инвесторам предложат проекты строительства многофункционального комплекса, офисно-делового центра и апартаментов. Общая площадь новых объектов составит более 190 тыс. кв. м. ТПУ предполагает также возведение паркингов всех типов более чем на 3 тыс. машиномест.

«На этом участке Кожуховской линии также планируется создать ТПУ «Косино». Реализовывать этот проект будет городской инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» собственными силами. Это будет транспортно-пересадочный узел агломерационного значения, его пассажиропоток составит более 250 тыс. человек в сутки. Проект является сложным единым инженерным технологическим комплексом, в котором коммерческая часть связана конструктивно с объектами транспортной инфраструктуры. ТПУ объединит пассажиропотоки двух станций метрополитена — «Косино» строящейся Кожуховской линии и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, платформы «Косино» Рязанского направления Московской железной дороги», — добавил А. Суниев.