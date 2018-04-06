Фонд кино выделил Воронежской области 10 млн руб на обновление кинотеатров

Фонд кино выделил Воронежской области 10 миллионов рублей на оборудование современных кинозалов, сообщили в пресс-службе облправительства.

Кинозалы культурно-досугового центра в Таловой и КДЦ «Слобода» в Ольховатке оснастят современным оборудованием для демонстрации фильмов.