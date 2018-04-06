Фонд кино выделил Воронежской области 10 млн руб на обновление кинотеатров 

Фонд кино выделил Воронежской области 10 миллионов рублей на оборудование современных кинозалов, сообщили в пресс-службе облправительства.
Кинозалы культурно-досугового центра в Таловой и КДЦ «Слобода» в Ольховатке оснастят современным оборудованием для демонстрации фильмов.
По итогам проведенного конкурса в этом году финансирование получат 172 кинозала в 56 регионах России. В общей сложности за 2015–2017 годы Воронежская область получила 25 млн рублей на оснащение кинотеатров «Октябрь» в Кантемировке, «Победа» в Борисоглебске, «Родина» в Эртиле и «Уран» в Нововоронеже.