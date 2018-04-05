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В Курской области благоустроят более 300 дворов
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В Курской области благоустроят более 300 дворов 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В регионе прошло видеоселекторное совещание, на котором обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»
В прошлом году в Курской области привели в порядок 510 дворовых и 58 общественных территорий. На эти цели регион получил 205 миллионов рублей.
В этом году Курская область получит на благоустройство более 214 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составит 32 млн рублей. В программе участвуют 77 населенных пунктов, будет приведено в порядок более 300 дворов и 115 наиболее посещаемых общественных территорий.
Кроме того, регион готовится к участию во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки лучших проектов малых городов и исторических поселений. Из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей, которые будут распределены между 60 городами. Принять в нем участие планируют Курчатов, Суджа, Рыльск, Дмитриев, Фатеж.
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