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Названы округа Москвы с дешевеющим и дорожающим жильем
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Названы округа Москвы с дешевеющим и дорожающим жильем 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
За четыре последних года, с первого квартала 2014-го по март 2018-го, средние цены на вторичное жилье выросли только в двух округах Москвы — Центральном и Западном. Об этом свидетельствуют материалы ЦИАН, поступившие в «Дом» в четверг, 5 апреля.
По данным аналитиков, в центре города средняя стоимость «квадрата» выросла на восемь процентов, в Западном округе — на два процента. Сейчас квадратный метр в этих округах в среднем стоит 380 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно.
Сильнее всего за указанный период снизились цены на «вторичку» в Зеленограде (-14 процентов, до 123 тысяч рублей за квадратный метр), а также в традиционно наиболее дешевых и наименее престижных Восточном и Юго-Восточном округах (-11 и -10 процентов, 158 тысяч и 150 тысяч рублей за метр соответственно).
Кроме того, заметно подешевело вторичное жилье в Северо-Восточном и Новомосковском округах (-9 процентов) и в Южном (-7 процентов). «Квадрат» неновых квартир в Северо-Западном, Северном и Юго-Западном округах потерял в цене шесть процентов.
«Из 136 муниципальных районов Москвы в 2014-2018 годах средние цены на вторичном рынке выросли лишь в 22-х, — отмечают аналитики. — В перечне районов с растущими ценами — почти все муниципалитеты в составе ЦАО, а также несколько локаций в других округах, где высока доля жилых домов, построенных в 2000-е годы».
Ранее были названы столичные районы с дорожающим первичным жильем. В топ попали Лефортово, Свиблово, Пресненский, Щукино и Хорошево-Мневники.
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