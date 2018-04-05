Накануне Пасхи птицефабрики Ленобласти отправляют в магазины 8,5 миллиона штук яиц ежедневно

Птицефабрики Ленинградской области в эти предпасхальные дни в связи с повышенным спросом отправляют ежедневно 8,5 миллиона штук куриных яиц, а также продукты их переработки в торговые сети России , стран СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока.

Предприятия региона сейчас производят семь процентов куриных яиц всей России и 72 процента в Северо-Западном федеральном округе, при этом потребности местных жителей «перекрываются» производителями на 672 процента.

Напомним, что в Ленобласти работают крупнейшие яичные птицефабрики России — это «Синявинская» (1,3 миллиарда штук яиц в 2017 году — первое место в нашей стране) и «Роскар» (1,1 миллиарда штук).