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Накануне Пасхи птицефабрики Ленобласти отправляют в магазины 8,5 миллиона штук яиц ежедневно
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Накануне Пасхи птицефабрики Ленобласти отправляют в магазины 8,5 миллиона штук яиц ежедневно 

Интересант 2 часа назад
Птицефабрики Ленинградской области в эти предпасхальные дни в связи с повышенным спросом отправляют ежедневно 8,5 миллиона штук куриных яиц, а также продукты их переработки в торговые сети России, стран СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока.
Предприятия региона сейчас производят семь процентов куриных яиц всей России и 72 процента в Северо-Западном федеральном округе, при этом потребности местных жителей «перекрываются» производителями на 672 процента.
Напомним, что в Ленобласти работают крупнейшие яичные птицефабрики России — это «Синявинская» (1,3 миллиарда штук яиц в 2017 году — первое место в нашей стране) и «Роскар» (1,1 миллиарда штук).
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