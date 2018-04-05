СМИ рассказали о росте спроса на огнетушители после пожара в ТЦ Кемерова

Спрос на огнетушители в среднем по России вырос в пять раз, сообщил Life. Основной причиной этому стали активные действия пожарных после трагедии в Кемерове . Участившиеся проверки и различные предписания спровоцировали рост цен на данные товары.

Торговые центры приобретают огнетушители чуть ли не массово. Кроме того, сотрудники ТЦ покупают устройства и для дома.

Владельцы магазинов отмечают рост закупочных цен и, соответственно, увеличивают цены на огнетушители. В среднем они растут на 10–15%. При этом ассортимент не отличается разнообразием, признался директор одного из хозяйственных магазинов Олег Соболев.

Надо сказать, что и продавать уже нечего особо. Раскупили у нас все — директор магазина.

По словам Соболева, огнетушители все же больше интересуют не частных лиц, а представителей различных организаций. Иногда они заменяют огнетушители с истекшим сроком годности перед предполагаемыми внеплановыми проверками.

Для дома приобретают дизайнерские устройства, чтобы они более эстетично смотрелись в квартире. Делают такие огнетушители на базе стандартных, а оформление предлагают под любой интерьер, с всевозможными рисунками и в разной цветовой гамме.

Подобные товары за две недели выросли в цене в среднем на 50%. Отдельные модели подорожали вдвое. Более того, огнетушитель, уверяют дизайнеры, стал «модным подарком». Если раньше такие заказы были штучными, то теперь число обращений выросло в десятки раз.

Цены на огнетушители поднимались и в прошлом году. В Единой межведомственной

информационно-статистической

системе есть информация о том, что в июне 2017 года обычный огнетушитель стоил в среднем 1,25 тысячи рублей. За первое полугодие минувшего года он подорожал на 22%.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. Огонь настолько повредил четырехэтажное здание, что его было решено снести. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

Накануне загорелся торговый центр «Персей для детей» в столице. Из него вывели всех посетителей, пострадавшими стали шесть человек. Один мужчина погиб. Руководитель предприятия, на котором он работал, предположил, что сотрудник мог умереть не от огня.