Буферная зона курского заповедника оказалась застроена коттеджами

Курской области вновь вспыхнул скандал вокруг заповедника имени Алехина.

Владельцы порядка 1 600 земельных участков в элитном коттеджном поселке «Заповедный» оказались в весьма затруднительном положении. Разрешение на строительство они получить не могут, а те, кто уже приступил к строительству или даже построил здесь свои дома — и таких около полутора тысяч — не будут иметь возможности ввести их в эксплуатацию. Причина тому — запрет на застройку территорий, находящихся в буферной зоне заповедника.

Охранная зона заповедника им. В. Алехина была утверждена еще в 1989 году. Однако своевременно все необходимые документы оформлены не были, и на кадастровый учет заповедник поставил эти земли лишь в конце 2017 года, после чего и начались проблемы с постановкой на учет и получением разрешений на строительство у владельцев участков. Затронуты интересы более пяти тысяч жителей Курского района.

Еще недавно на этой территории планировалось организовать поселение, где, помимо домов, должны были быть размещены больница, детские сады, школы, магазины. Теперь об этих планах можно забыть. Несмотря на то, что еще в 2008 году у поселения появился свой кадастровый номер, формально коттеджного поселка «Заповедный» не существует. А значит, не будет не только социальной инфраструктуры, но даже дорог. И это при том, что стоимость участка в свое время здесь доходила до одного миллиона рублей.

Администрация Курского района обещает посодействовать в поисках путей решения проблемы. Пока же дальнейшая судьба уже построенных домов остается неизвестна.