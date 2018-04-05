Прокуратура продолжает бороться с терминалом у МРВ

Прокуратура Архангельской области требует признать недействительным договор аренды земельного участка, используемого для строительства транспортно-пересадочного терминала на площади перед Морским-речным вокзалом в Архангельске . Соответствующий иск к арендатору — компании «Комтранс» и администрации областного центра подан в региональный арбитражный суд, сообщается на сайте суда.

По мнению экспертов, в случае успеха в арбитражном суде прокуратура подаст следующий иск — о сносе недостроенного терминала, который уродует сегодня одну из центральных площадей города. Тем самым будет завершена работа по очистке площади от двух весьма сомнительных построек.

Разрешения на строительство двух «транспортно-пересадочных терминалов с помещениями административно-торгового назначения» на площади перед Морским-речным вокзалом были выданы несколько лет назад в бытность мэром Архангельска Виктора Павленко

Позже прокуратура области через суд отменила выданные разрешения. К этому моменту застройщики практически завершили возведение «коробок» двух транспортных терминалов, затратив на это по разным оценкам от 50 до 300 миллионов рублей.

Осенью 2015 года исполняющий обязанности главы города Святослав Чинёнов выдал новые разрешения на строительство терминалов, посчитав, что застройщики исправили допущенные ошибки, о которых шла речь в иске прокуратуры. Новые разрешения на строительство позволили застройщикам оперативно достроить здания.

Прокуратура вновь подала иск в суд и отменила «чинёновские» разрешения на строительство. По мнению надзорного органа, под видом терминалов на площади перед МРВ строится автовокзал, к которому предъявляются жесткие экологические требования. Часть объектов автовокзала располагается за пределами арендуемых участков.

После прихода к власти главы Архангельска Игоря Годзиша представителям городских властей и застройщика удалось договориться о добровольном сносе одного терминала и перестройке второго. Для этого в конце мая 2017 года было заключено соглашение о сносе терминала, расположенного ближе к площади Профсоюзов в срок до 1 сентября 2017 года. Однако фактически снос и очистка земельного участка были завершены лишь в конце октября с серьезным опозданием.

Терминал снесли с опозданием

Администрация Архангельска и ООО «Комтранс» на три года подписали новый договор аренды земельного участка под вторым терминалом. Законность именно этого договора и обжалует прокуратура области.

Как отмечал после подписания соглашений бывший глава департамента градостроительства Михаил Елагин, собственнику объекта (недостроенного терминала) предстояло разработать документацию на сам транспортно-пересадочный терминал, а также на сопутствующие элементы инфраструктуры, включая озеленение, благоустройство, стоянку для автобусов.

Как будет выглядеть площадь, должны были решить в том числе и сами архангелогородцы

Подводя итог сноса здания первого терминала, главный архитектор города Александр Юницына назвала действия администрации Архангельска «уроком» для всех застройщиков.

— Ситуация со сносом терминала должна стать для всех застройщиков уроком. Нужно больше внимания уделять изучению исходно-разрешительной документации, действующим нормам и правилам проектирования, в том числе Правилам землепользования и застройки МО «Город Архангельск», а также качеству проектных работ, — отмечала в разговоре с журналистами Александра Юницына во время поездки на объект в октябре 2017 года.

Теперь, похоже, и второй терминал станет «уроком» для архангельских застройщиков, как строить нельзя.