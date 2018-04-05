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Мособлдума в двух чтениях приняла проект о штрафах за продажу вейпов несовершеннолетним в регионе
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Мособлдума в двух чтениях приняла проект о штрафах за продажу вейпов несовершеннолетним в регионе 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Мособлдума в двух чтениях приняла проект закона об установлении штрафов за розничную продажу вейпов несовершеннолетним на территории Подмосковья. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального парламента.
«Законопроект предлагает дополнить кодекс Московской области об административных правонарушениях нормой об установлении административной ответственности субъектов предпринимательской деятельности за нарушение запрета продаж электронных систем доставки никотина несовершеннолетним. В случае принятия проекта, административная ответственность составит для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб.», — сказал председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
Данный проект закона разработан в целях реализации положений проекта закона Московской области об установлении ограничений на территории розничной продажи несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них.
Ранее сообщалось, что Мособлдума приняла в первом чтении проект об ограничении розничной продажи вейпов несовершеннолетним на территории региона.
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