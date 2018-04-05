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Обманутые дольщики: власти Подмосковья объяснили, кому и как помогут
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Обманутые дольщики: власти Подмосковья объяснили, кому и как помогут 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Помогать будут представителям льготных категорий граждан: сироты, многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды I группы. Граждане должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и не иметь в собственности жилья, при этом не менее года состоять в областном реестре обманутых дольщиков и не менее трех лет проживать на территории Подмосковья.
Помощь осуществляется однократно и не зависит от количества ДДУ, заключенного гражданином.
Документ также прописывает меры поддержки, которые могут оказать региональные власти в сфере долевого строительства. Это предоставление земли, оказание помощи по привлечению инвестиций в завершение строительства, снижение арендной платы за землю, подведений коммуникаций за счет региона и другие меры.
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