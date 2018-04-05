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Гостиничная группа Accor приобретает 50% в южноафриканской Mantis Group
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Гостиничная группа Accor приобретает 50% в южноафриканской Mantis Group 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Недвижимость. Французский гостиничный оператор AccorHotels сообщил о приобретении 50% акций в южноафриканском гостиничном и туристическом конгломерате Mantis Group.
Как указывается в сообщении компании, Mantis владеет пятизвездочными отелями, апартаментами и домами, расположенными по всему миру.
"Mantis — лидер в организации индивидуальных эксклюзивных туров в самые впечатляющие отели по всему миру. С этим партнерством мы усиливаем позицию группы в Африке", — говорится в пресс-релизе Accor.
AccorHotels управляет такими брендами, как Swissotel, Ibis, Sofitel, Fairmont, Novotel. В портфеле компании более 4 тысяч отелей по всему миру.
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