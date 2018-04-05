На вывоз мусора во время ЧМ-18 в Самаре потратят почти 11 млн рублей

Победитель должен будет вывозить мусор с прилегающих территорий к фан-зоне на площади Куйбышева и к стадиону «Самара-Арена» до 31 июля. На это ему из городской казны выделят 10,7 млн рублей. Прием заявок на участие в аукционе завершится 20 апреля.