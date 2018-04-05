Ещё
На вывоз мусора во время ЧМ-18 в Самаре потратят почти 11 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус

На вывоз мусора во время ЧМ-18 в Самаре потратят почти 11 млн рублей 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: progorodsamara.ru
Победитель должен будет вывозить мусор с прилегающих территорий к фан-зоне на площади Куйбышева и к стадиону «Самара-Арена» до 31 июля.
На это ему из городской казны выделят 10,7 млн рублей.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 20 апреля.
Волга Ньюс: последние новости
Гостей чемпионата мира по футболу в регионе примут 382 гостиницы Из Самары в Симферополь можно будет долететь за 2,7 тыс. рублей В трех населенных пунктах Большечерниговского района приведут в порядок дороги
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила304
В России введут новую меру пресечения53
«Крым захватим танками»413
Войска ВВО подняты по тревоге111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова141
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение