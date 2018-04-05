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На вывоз мусора во время ЧМ-18 в Самаре потратят почти 11 млн рублей
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На вывоз мусора во время ЧМ-18 в Самаре потратят почти 11 млн рублей
Волга Ньюс
2 часа назад
Фото:
progorodsamara.ru
Комментарии
Победитель должен будет вывозить мусор с прилегающих территорий к фан-зоне на площади
Куйбышева
и к стадиону «Самара-Арена» до 31 июля.
На это ему из городской казны выделят 10,7 млн рублей.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 20 апреля.
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