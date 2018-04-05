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В Подмосковье обвалились цены на дачи
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Обвал спроса и цен на дачи зафиксировали в Подмосковье 

dom.lenta.ru 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Дачный сегмент рынка недвижимости Подмосковья серьезно просел за последние два года. Уровень спроса снизился на 60 процентов, что позволяет покупателям торговаться. Об этом говорится в аналитических материалах «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в «Дом» в четверг, 5 апреля.
По мнению экспертов, падение спроса на дачи обусловлено недовольством покупателей характеристиками объектов: «Дача — это участок с домом, которому в большинстве случаев более пяти лет, — отмечают в "НДВ". — Зачастую это и вовсе очень старые постройки. Таким образом, покупатель приходит к выводу, что ему более интересно приобретение участка и строительство нового дома под свои задачи».
Обвал спроса на дачи повлек за собой и снижение цен: в пределах 25 километров от МКАД сегодня вполне можно найти предложения стоимостью до трех миллионов рублей, указывают аналитики. В среднем недорогие подмосковные дачи за два года к марту 2018-го подешевели на 10 процентов.
Согласно ранее опубликованным данным, только за последние 12 месяцев средняя стоимость летних дач в Московской области снизилась почти на 40 процентов, до 5,2 миллиона рублей. Подешевели и все остальные виды загородной недвижимости: коттеджи — на 15 процентов, до 13,3 миллиона рублей в среднем, таунхаусы и дуплексы — на 12 процентов, до 16,2 миллиона. Земельные участки потеряли в цене 13 процентов, их средняя стоимость в данный момент составляет два миллиона рублей.
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