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Обмен или компенсация. Как власти решат проблему дома по Социалистической
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Обмен или компенсация. Как власти решат проблему дома по Социалистической 

АиФ Ростов 46 минут назад
Фото: АиФ Ростов
120-летний дом №128 по ул. Социалистической признан аварийным и подлежащим сносу с октября 2017 года после того, как треснула стена и произошло частичное обрушение. Однако вместо расселения жильцов ждал пожар, где пострадали несколько квартир.
Беда за бедой
Ранее «АиФ-Ростов» писал о том, что в результате ночного пожара 26 марта без крыши над головой остались жители дома по улице Социалистическая, 128. Власти предоставили временное жилье, но большинство ростовчан предпочли остаться на пепелище.
Больше всего пострадали квартиры на третьем и четвертых этажах, которые ближе всего находились к эпицентру пожара. Собственники лишились не только крова, но всего, что нажили за последние несколько лет — одежды, бытовой утвари, мебели, посуды, документов.
Пострадали и другие жилые помещения, их поливали водой, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.
Всем жителям дома, а их 73, предложили временно переселиться в общежитие на улице Максима Горького. Этот вариант озвучил представитель городской администрации, который приехал на место пожара.
Только жители четырех квартир, в основном люди пожилого возраста, согласились переехать. Остальные остались в горевшем доме. Сейчас у них нет воды, газа, а подачу тепла возобновили лишь пару дней назад.
Дому грозит обрушение
120-летний дом признан аварийным с сентября 2017 года. Он подлежит расселению, после того, как осенью треснула стена и произошло частичное обрушение. В нем насчитывается примерно 13-17% муниципальных квартир, остальные в собственности самих жильцов. В программу переселения из ветхого и аварийного жилья дом не попал.
На информационной запрос от «АиФ-Ростов» администрация донской столицы ответила, что в адрес губернатора области было направлено письмо о необходимости выделения средств из регионального бюджета на расселение аварийного многоквартирного дома на Социалистической в связи с выявленной угрозой обрушения.
Так же предписано собственникам помещений в течение шести месяцев осуществить снос дома, срок истекает 9 апреля 2018 года. Если они откажутся, то документы передадут в Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону для последующего проведения процедуры изъятия для муниципальных нужд земельного участка.
Что касается переселения владельцев, им предлагается два варианта: компенсация за утраченное жилье или предоставление равнозначных по площади квартир.
Сумма возмещения определяется с учетом рыночной стоимости жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, его доли в праве общей собственности, а также всех убытков, связанных с изъятием квартиры.
Однако, в ответе не указаны сроки переселения. Жильцы в отчаянии, они не знают сколько еще лет жить в опасных для жизни и здоровья стенах.
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