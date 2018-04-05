В Подмосковье ожидают приток рекордных 17,7 млрд рублей частных инвестиций в ЖКХ

Суммарный объем частных инвестиций в систему тепло-, водоснабжения и водоотведения Московской области , привлекаемых областным правительством в рамках государственно-частного партнерства, может составить рекордные 17,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Впервые в современной истории Московской области мы ожидаем такой рекордный приток частных инвестиций в сферу ЖКХ. Это свидетельствует о том, что отрасль ЖКХ становится привлекательным и востребованным бизнесом. Реализуемые мероприятия позволят улучшить качество жизни и коммунальных услуг более чем 1,4 миллиона наших жителей», — сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин

В рамках реализуемых и планируемых инвестпроектов в Подмосковье планируется строительство и реконструкция котельных, станций водоподготовки, очистных сооружений, строительство новых и перекладка имеющихся сетей.

«Сегодня правительством Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева создана экспертная проектная SCRUM-группа, разработаны дорожные карты, в соответствии с которыми ведется масштабная работа со всеми компаниями — потенциальными инвесторами, проявляющими интерес вкладывать средства в сферу подмосковного ЖКХ, что называется, «в длинную». Эти меры, по моему мнению, способны обеспечить принципиально новый качественный уровень жилищно-коммунальных услуг жителям Подмосковья», — подчеркнул министр.

Хромушин добавил, что в Подмосковье уже есть позитивный опыт привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ. В том числе это взаимовыгодное сотрудничество по модернизации системы теплоснабжения Можайского района, где уже введена в эксплуатацию 21 новая котельная и столько же на подходе. В активной фазе находится проект в Рузском округе, где совместно с инвестором строятся сооружения очистки сточных вод.

«Но мы продолжаем работу по активному поиску надежных партнеров и созданию максимально выгодных условий для привлечения новых инвесторов в областное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. На сегодня стоимость общего пакета частных инвестиций в отрасль ЖКХ Подмосковья в рамках ГЧП, по нашим расчетам, может превысить рекордную для области сумму в 17,7 миллиарда рублей», — отметил Хромушин.

В Можайском районе реализуется инвестпроект с ПАО «Ростелеком» по модернизации системы теплоснабжения для 30 тысяч жителей. Общий объем капитальных вложений сроком на 14 лет составляет 892,5 миллиона рублей. В городском округе Электросталь реализуется проект с компанией «Глобус», который коснется 158 тысяч жителей, в части модернизации котельных и перекладке тепловых сетей, объем капитальных вложений составляет около 1,2 миллиарда рублей на 25 лет.

Еще один масштабный проект — модернизация теплового хозяйства в городском округе Кашира , реализуемый совместно с компанией «Компьюлинк ИК», общий объем инвестиций составляет 1,92 миллиарда рублей. Концессионным соглашением предусмотрена установка 171 индивидуального теплового пункта, строительство и реконструкция 19 новых котельных и более 54 километров тепловых сетей. Проект улучшит качество теплоснабжения более 67 тысяч человек.

В рамках концессии в Рузском городском округе реализуется проект с компанией «АИС» по строительству сооружений очистки сточных вод и реконструкции канализационной насосной станции, общий объем инвестиций составляет 0,5 миллиарда рублей.