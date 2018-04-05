В Москве увеличился спрос на аренду дорогого жилья

Риелторы отмечают всплеск интереса к аренде дорогого жилья в Москве

Москве в первом квартале зафиксировано максимальное за последние три года количество обращений от потенциальных арендаторов высокобюджетного жилья, пик спроса пришелся на март, говорится в сообщении агентства недвижимости Savills.

"Количество запросов от потенциальных клиентов увеличилось на 11% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, а пик активности пришелся на март, когда мы зафиксировали максимальное число запросов за последние три года", — говорится в нем.

В сообщении отмечается высокая активность на московском рынке жилой высокобюджетной аренды россиян, на которых приходится около трети от общего количества заявок. Кроме того, значительно возросла доля запросов от арендаторов из Южной Кореи

По данным компании, средняя предлагаемая ставка аренды жилья в верхнем стоимостном сегменте составляет 315,5 тысячи рублей в месяц, средний бюджет спроса — 230 тысяч рублей.

Более 40% дорогих квартир, предлагаемых для аренды, сконцентрировано в двух районах: Арбат-Кропоткинская и Тверская-Кремль, добавляется в сообщении.