Рыночная и предельная стоимость жилья в Подмосковье во втором квартале 2018 года существенно не изменится

Ежеквартально Комитетом по ценам и тарифам Московской области на основании исследования рынка жилья утверждается средняя рыночная и предельная стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области.

Председатель Комитета по ценам и тарифам Наталья Ушакова отметила, что Московская область — уникальный регион, который занимает по численности населения второе место в России после Москвы

Муниципальные образования, входящие в состав Московской области, неоднородны. Близлежащие к Москве — это компактные города с высокой плотностью населения, а окраина области — муниципальные образования с низкой плотностью населения и большой территорией. Это, безусловно, сказывается на таких показателях, как рыночная и предельная стоимости жилья, которые применяются при реализации государственных программ на приобретение жилья уникальным специалистам, детям-сиротам и для предоставления жилых помещений при переселении из аварийных жилых домов.

— Наталья Ушакова, председатель Комитета по ценам и тарифам.

Она также уточнила, что в целях максимально эффективного расходования бюджетных средств ежеквартально проводится большая работа по анализу рынка жилья по каждому муниципальному образованию.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра на второй квартал 2018 года фактически сложилась на уровне I квартала 2018 года (рост 0,1%), однако разница рыночной стоимости на территории Московской области существенная и составляет от 29 942 рублей до 107 513 рублей за квадратный метр. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья применяется в целях реализации мероприятий подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на приобретение жилья уникальным специалистам.

За период реализации государственной программы Московской области «Жилище» на территории Московской области было приобретено 730 квартир уникальным специалистам, из них в 2017 году — 452 квартиры. В первом квартале 2018 года было приобретено 54 квартиры врачам и одна квартира учителю.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья фактически также сложилась на уровне первого квартала 2018 года.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Московской области применяется в качестве предельной цены на жилплощадь, приобретаемого за счет средств бюджета региона, в том числе для детей-сирот и для предоставления жилых помещений при переселении из аварийных домов.

В 2017 году было приобретено 769 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В 2018 году планируется приобрести 602 квартиры.