Договор займа обернулся для многодетной матери потерей жилья

Договор займа обернулся для должницы и троих несовершеннолетних детей потерей жилья, сообщает газета «Коммерсантъ»

Семью выселяют из квартиры, несмотря на то что там прописаны трое несовершеннолетних детей. Как рассказала одна из пользовательниц социальной сети Facebook Юлия Каплун, ее мать Галина Моисеева оформила заем на сумму 1,35 миллиона рублей сроком на год в компании «Центр займов 365», ранее имевшей статус микрофинансовой организации, под залог квартиры. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, было подписано соглашение об отступном с открытой датой.

После того как заемщик спустя три месяца не внесла очередной платеж, ее квартира была продана за 1,9 миллиона рублей при кадастровой стоимости 5,29 миллиона рублей. При этом Моисеева узнала об этом от представителя нового собственника. По ее словам, она не получала никаких уведомлений о расторжении договора и изъятии квартиры.

Между тем юрист «Центра займов 365» Георгий Поляков утверждает, что действия компании законны. «С заемщиком было подписано соглашение об отступном с отлагательным условием на три месяца. Жителями квартиры написаны заявления, в которых они собственноручно указали, что знают о заключенных договорах и соглашении об отступном и обязуются в случае перехода права собственности сняться с регистрационного учета и выселиться из квартиры в течение семи дней», — сказал он.

Сама владелица квартиры не отрицает, что неоднократно подписывала различные бумаги. Однако она была убеждена, что они нужны лишь для оформления обременения.

Александра Бастрыкина. Этим случаем заинтересовались следователи. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Московской области, по данному факту проводится проверка. Она находится под контролем главы СКР

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM