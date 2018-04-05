Мужчина-инвалид погиб при пожаре в Челябинске

Челябинец погиб при пожаре квартиры, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП произошло сегодня утром, 5 апреля, в одном из домов на улице Энергетиков. Горела квартира на пятом этаже. Часть жильцов эвакуировались самостоятельно, других пожарным пришлось уговаривать: хозяева отказывались покидать свои квартиры, объясняя, что переждут дома, на улице холодно.

По словам соседей, в сгоревшей квартире проживал мужчина-инвалид, злоупотреблявший алкоголем. Пожарные вынесли его без признаков жизни.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.