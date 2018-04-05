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Расплачиваться за коммуналку теперь можно по-новому
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Сбербанк блокирует карты из-за одного слова

Расплачиваться за коммуналку теперь можно по-новому 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий собственникам квартир заключать прямые договора с ресурсоснабжающими организациями без участия управляющих компаний, сообщает PRIMPRESS.
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