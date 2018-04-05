Расплачиваться за коммуналку теперь можно по-новому

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Приморцы украли взрывчатку, съели ее под водку и отравились

Синоптики уточнили, что произойдет в пятницу во Владивостоке

Названо точное время начала снегопада во Владивостоке