«На парк и речку»: как вид из окна влияет на стоимость аренды

Красивый вид из окна влияет на стоимость аренды квартир только дорогого сегмента. Что касается бюджетного жилья с минимальным ремонтом, то здесь зеленые и водные пейзажи существенной роли в ценообразовании не играют, однако могут склонить арендатора в свою сторону, говорится в исследовании сетевой компании российского рынка недвижимости «МИЭЛЬ-Аренда».

«Получить дополнительную прибыль «за вид» можно только в сегменте дорогого жилья, с качественным ремонтом и в престижном районе», — заявила директор компании Мария Жукова . По ее словам, возможность для квартиранта любоваться речкой и парком за окном может увеличить стоимость аренды на 10-20%. Также красивый вид может стать решающим фактором для принятия решения клиента.

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Так, квартира площадью 38 кв. м в районе Марьино с устаревшим ремонтом и наборной мебелью, окна которой выходят на Москву-реку, стоит 26 тысяч рублей. При этом за квартиру такой же площади в этом доме, с новым ремонтом, современной мебелью и видом на дорогу просят уже 30 тысяч рублей.

Что касается квартир дорогого сегмента, то, например, за «однушку» площадью 36 кв.м, с современным ремонтом и хорошей мебелью, с видом на парк Коломенское и Москву-реку просят 40 тысяч рублей. Двухкомнатная квартира в районе станции метро «Шелепиха» площадью 45 кв.м, с дизайнерским ремонтом обойдется в 60 тысяч рублей. 400 тысяч рублей стоит аренда апартаментов площадью 69 кв.м с дизайнерским ремонтом в Москва-Сити с панорамным видом на Москву-реку.

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