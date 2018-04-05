Потолок частично обвалился в доме для переселенцев из аварийного жилья в Кезу

Кез. Удмуртия . В Кезу начали проверку после того, как на « Первом канале » вышел сюжет о новом аварийном жилье. В материале от 5 апреля говорится, что переехавшие из бараков жители остались недовольны качеством новых квартир.

Тонкие стены промерзают, от сырости начал отходить линолеум, на одной из кухонь обвалился потолок. В добавок к этому — удобства на улице и печное отопление. В администрации района рассказали, что в Кезу нет централизованной системы водоотведения. Не согласны в муниципалитете и с тем, что из одного барака жильцы попали в другой.

«Это благоустроенные дома, новое строительство. Говорить, что их в бараки переселили, это недостоверная информация», — сообщил в эфире Первого канала представитель администрации.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, из сюжета следует, что при строительстве квартир, сданных по программе переселения из ветхого жилья, допущены многочисленные нарушения. По данному факту проводится доследственая проверка.

«На место выехала следственная группа, которая произведет осмотр домов. Запланирован комплекс следственных мероприятий в администрации муниципального образования «Кезский район», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Как рассказал ИА Сусанин член регионального штаба ОНФ в Удмуртии Евгений Сомов, после сдачи домов, общественники приезжали в Кез, чтобы проверить качество построенного жилья. Тогда основным выявленным нарушением стало несоответствие введенных домов проектной документации. Возможно, именно это и привело к частичному обрушению потолка.

Напомним, что аналогичное жилье сдали и в Малопургинском районе. После этого глава района Светлана Колодкина ушла в отставку. По версии следствия, с ноября 2014 года по август 2015 года она подписала документы о приеме 25 квартир в 8 многоквартирных домах, которые построили в рамках программы ликвидации ветхого и аварийного жилья. При этом она знала, что дома не имеют отопления и не соответствуют требованиям муниципальных контрактов. Колодкину оштрафовали на 50 тыс. рублей.

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