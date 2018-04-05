На деньги от правительства тюменская семья с тройняшками переедет из тесной однушки в уютный частный дом

История тюменской семьи Лукьяненко, у которой в прошлом году родились три мальчика, получила положительное продолжение. В конце марта родители новорожденных тройняшек, которые ютятся в однушке на Лесобазе, купили на деньги от правительства новый дом в Березняках. Ранее сайт 72.ru рассказывал что семье, у которой помимо малышей есть старшая дочь, выделили деньги на новое жилье по государственной программе многодетных семей. — Денег нам дали столько, чтобы хватило купить новое жилье. О конкретной сумме не распространяемся. Дом новый, одноэтажный и кирпичный, с ремонтом «под ключ». В нем три комнаты, гостиная объединена с кухней. Площадь дома 115 квадратных метров и плюс участок 7, 5 соток. Пока мы не переехали из однокомнатной квартиры на Лесобазе в наш дом. Сделать это хотим в начале лета, потому что дочка учится в школе в этом районе, её надо переводить в другую школу. А для этого надо время, — сказала 72.ru Ирина Лукьяненко, мама тройняшек. Пока многодетные родители думают, что делать с однокомнатной квартирой после переезда. Они приобрели её по государственной программе и взяли на жильё займ на десять лет в 2017 году. Ирина говорит, что сейчас они с мужем планируют рассчитаться побыстрее за однушку на Лесобазе и после этого продать её. На вырученные деньги за квартиру семья планирует обустраиваться в новом доме. В прошлой публикации мы писали про многодетную семью Лукьяненко, у которой родилась тройня 24 ноября 2017 года. О том, каково это — быть родителями тройняшек и управляться с несколькими детьми сразу, нам рассказали Максим и Ирина Лукьяненко.

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