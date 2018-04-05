Программа благоустройства в 2018 году распространится на 23 муниципалитета Камчатки

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Проект «Комфортная городская среда» в 2018 году распространится на 23 муниципальных образования Камчатки, в которых проживает более 1 тыс. человек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"В 2018 году в Камчатском крае продолжится реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В текущем году мероприятия проекта планируется реализовать в 23 муниципальных образованиях", — отмечается в сообщении.

Всего в 2018 году на благоустройство дворовых территорий и городских парков в крае направят около 74 млн рублей. Из них порядка 69 млн рублей выделят из федерального бюджета, и около 4 млн — из регионального и местных бюджетов.