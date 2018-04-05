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Программа благоустройства в 2018 году распространится на 23 муниципалитета Камчатки
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Программа благоустройства в 2018 году распространится на 23 муниципалитета Камчатки 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Проект «Комфортная городская среда» в 2018 году распространится на 23 муниципальных образования Камчатки, в которых проживает более 1 тыс. человек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе краевого правительства.
"В 2018 году в Камчатском крае продолжится реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В текущем году мероприятия проекта планируется реализовать в 23 муниципальных образованиях", — отмечается в сообщении.
Всего в 2018 году на благоустройство дворовых территорий и городских парков в крае направят около 74 млн рублей. Из них порядка 69 млн рублей выделят из федерального бюджета, и около 4 млн — из регионального и местных бюджетов.
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. На эти цели Камчатке из федерального бюджета выделили около 70 млн рублей, которые распределили между Петропавловском-Камчатским, Елизовом и Вилючинском. В этих городах на основании заявлений жителей благоустроили 42 дворовые, три общественные территории, а также два парка.
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