Племянницы актрисы Кустинской продали ее квартиру в центре Москвы, но деньги на памятник не нашли

Свою двухкомнатную квартиру на Патриарших прудах советская актриса Наталья Кустинская планировала оставить Андрею Асееву, волонтеру из храма. Он помогал ей по хозяйству и сидел с ней во время болезни. Однако завещание актриса написать не успела. Зато дальние родственники Натальи нашлись как раз вовремя и отсудили жилплощадь. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

У Натальи не было родных сестер и братьев, зато имелись несколько дальних родственников, которые видели ее только по телевизору. Но как только встал вопрос о наследстве, племянницы Натальи нашлись быстро. Риелторы оценили малогабаритную «убитую» квартиру актрисы в 10 — 13 миллионов рублей еще до кризиса. Но эта сумма не смутила наследников и спустя четыре года судов жилплощадь отошла троюродным племянницам актрисы Ирине Арбиной из Нижнего Новгорода и Лидии Карпенко из Вильнюса , а также долю получила Марина Пижамова, внучатая племянница из Самары

Обладательницы наследства Кустинской не скрывали, что планируют выставить «двушку» на Патриарших на продажу. Тогда же они заявили, что наведут порядок на могиле тетки и поставят памятник. Квартиру продали, а памятник на могиле Кустинской так и не появился, хотя со дня ее смерти прошло более пяти лет. По данным издания, поговорить с племянницами не удалось. Ирина Арбина из Нижнего Новгорода ответила, что ей некогда разговаривать и повесила трубку.