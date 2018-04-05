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На Кубани власти нашли инвесторов для 35 проблемных домов
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На Кубани власти нашли инвесторов для 35 проблемных домов 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В Краснодаре прошло заседании комиссии по защите прав участников долевого строительства. Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил, что с 2016 года сданы 42 проблемных дома. Из регионального реестра исключили 13 многоэтажек, утвердили 76 дорожных карт — планов стабилизации ситуации на подобных объектах.
Сейчас на контроле комиссии находятся 167 объектов в стадии строительства, которые расположены на территории 14 муниципальных образований Кубани.
«Сегодня уже найдены инвесторы для завершения строительства 35 проблемных объектов», — добавил Алексеенко.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
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