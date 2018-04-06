Регулирование цен на морские перевозки между Крымом и Краснодарским краем могут вернуть

Кабмин планирует вернуть регулирование цен на морские перевозки пассажиров и грузов между портами Крыма Краснодарского края . Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что регулирование цен на морские перевозки между Севастополем , республикой Крым и Краснодарским краем было введено после воссоединения полуострова с Россией и действовало до 1 января 2018 года.

Авторы законопроекта отмечают, что регулирование стоимости перевозок является социально значимым для жителей полуострова и материковой части России.

«На основании изложенного, вносится проект федерального закона, предусматривающего возобновление осуществления государственного регулирования цен на услуги по перевозкам … с использованием судов, обеспечивающих сообщение между морскими портами Республики Крым, города федерального значения Севастополя и морскими портами Краснодарского края, и на связанные с такими перевозками дополнительные услуги», — говорится в пояснительной записке.

При этом регулирование цен планируют ввести до 1 января 2020 года. К этому времени Крым будет соединён с материковой частью России Крымским мостом. Автомобильное движение по переправе планируют запустить в мае 2018 года, железнодорожное — в декабре 2019 года.