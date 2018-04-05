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Более половины обращений жителей Великих Лук в администрацию города в этом году касались выделения земельных участков
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Более половины обращений жителей Великих Лук в администрацию города в этом году касались выделения земельных участков 

Псковская губерния 2 часа назад
Администрация Великих Лук опубликовала сведения о характере обращений граждан, поступивших властям в первом квартале 2018 года. По данным чиновников, за три месяца в администрацию поступило 543 заявления, из них 51,7 процента касались выделения земельных участков и архитектурных вопросов. На втором месте — содержание и ремонт жилья, улучшение жилищных условий: об этом спрашивали 17,1 процента обратившихся. Ещё 10,9 процента обратившихся горожан интересовались проблемами жилищно-коммунального хозяйства. Отметим, из 543 обращений 47 поступили из администрации президента РФ. На данный момент принято положительное решение по 81 обращению, взяты на контроль главой администрации города 102 обращения. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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