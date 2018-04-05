Мосгосстройнадзор выявил нарушения при строительстве ЖК «Скандинавия» в ТиНАО

Специалисты комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) провели проверку строительства жилого комплекса «Скандинавия» в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве жилого комплекса «Скандинавия» в «новой» Москве», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что объект возводится в поселении Сосенское Новомосковского административного округа столицы в 4 км от МКАД по Калужскому шоссе. Как поясняется, проект ЖК «Скандинавия» включает строительство более 20 жилых домов жилой площадью 507 тыс. кв. м на 8,6 тыс. квартир, двух школ и семи детских садов. Срок завершения работ — 2021 г. В 2018 г. намечен ввод в эксплуатацию первых корпусов.

«Мосгосстройнадзор с привлечением Центра экспертиз («ЦЭИИС») проверил качество строительства шести жилых д. 1-6. В ходе проверки было задействовано два отдела контроля и одна лаборатория «ЦЭИИС», среди которых отдел геодезического контроля, отдел обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций, а также лаборатория испытаний строительных материалов и конструкций. В общей сложности эксперты выполнили 34 инструментальных исследования. Специалисты Центра экспертиз провели комплексное обследование выполняемых монолитных работ и проверили качество геодезических работ на строящихся корпусах. В ходе проверки выявлены нарушения проекта по защитному слою бетона и размерам поперечного сечения бетонных конструкций», — указано в сообщении.

О. Антосенко добавил, что по итогам проверки генподрядчику АО «Управление по строительству №111» выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций на сумму 280 тыс. руб. «Все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют», — подчеркнул О. Антосенко.