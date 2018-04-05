В Салехарде строят общежитие для бюджетников. Переехать можно уже в 2019 году

Салехарде начали строить малосемейное общежитие для работников бюджетной сферы города. В трёхэтажном здании общей площадью 1663 квадратных метров расположатся 38 квартир.

Дом возводят за счёт средств окружного бюджета по Адресной инвестиционной программе ЯНАО по заказу окружной дирекции капитального строительства и инвестиций. Получить разрешение на ввод общежития планируют во второй половине 2019 года.

Уже готово свайное основание, смонтирован и залит ростверк. Строители установили термостабилизаторы, уложили плиты перекрытия нулевой отметки. Сейчас укладывают пеноблоки первого этажа, выполнили уже пятую часть общего объёма работ, — сообщает пресс-служба губернатора автономного округа. На объекте трудятся 20 специалистов.

Сегодня в Салехарде строят 19 многоквартирных домов общей площадью 28 тыс. квадратных метров. Всего в округе в стадии строительства 185 многоквартирных домов общей площадью 358 тыс. квадратных метров. Новое жильё возводят во всех муниципальных образованиях. До конца года на Ямале планируют ввести 240 тыс. квадратных метров жилья.

С января по декабрь 2017 года в округе получили разрешение на ввод 3634 квартиры общей площадью 236 тыс. квадратных метров. Это на 3,3% больше, чем в 2016 году — 228,2 тыс. квадратных метров.