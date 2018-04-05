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Минниханов не исключил возможность реновации в Татарстане
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Минниханов не исключил возможность реновации в Татарстане 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом он заявил на очереном заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. По мнению Минниханова, нужно разработать концепцию, которая учитывала бы облик столицы, при этом не исключется, что наследие советского прошлого — старые хрущевки — будут снесены, сообщает пресс-служба президента республики.
Напомним, уже сегодня ясно, что снос с переселением смогут реализовать лишь Москва (на 90 процентов), Санкт-Петербург (на 50 процентов) и Казань (на 20 процентов). Все остальные регионы по причине дефицита финансирования способны решить назревшую проблему аварийности и ветхости жилья массовых серий («хрущевок») лишь путем его реконструкции.
В исторической части Казани сегодня представлены на рассмотрение около 20 проектов застройки.
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