Минниханов не исключил возможность реновации в Татарстане

Об этом он заявил на очереном заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. По мнению Минниханова, нужно разработать концепцию, которая учитывала бы облик столицы, при этом не исключется, что наследие советского прошлого — старые хрущевки — будут снесены, сообщает пресс-служба президента республики.

Напомним, уже сегодня ясно, что снос с переселением смогут реализовать лишь Москва (на 90 процентов), Санкт-Петербург (на 50 процентов) и Казань (на 20 процентов). Все остальные регионы по причине дефицита финансирования способны решить назревшую проблему аварийности и ветхости жилья массовых серий («хрущевок») лишь путем его реконструкции.

В исторической части Казани сегодня представлены на рассмотрение около 20 проектов застройки.